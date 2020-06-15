نمو أرباح "الصناعات الكيميائية" الفصلية 50% إلى 15 مليون ريال

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 15 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، بارتفاع 50% عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

يشار إلى أنه بلغ صافي الربح و إجمالي الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 10,42 مليون ريال مقارنة مع 6,12 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق و بنسبة ارتفاع قدرها 70,26 % .

وبلغ صافي الربح (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 10,42 مليون ريال مقارنه مع 10,13 مليون ريال للربع السابق و بنسبة ارتفاع قدرها 2.86%، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الربع الحالي 10,42 مليون ريال مقارنه مع 11,86 مليون ريال للربع السابق و بنسبه انخفاض قدرها 12.14% .

وتم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الربح بعد الزكاة و ضريبه الدخل (بعد استبعاد حقوق الأقلية).

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في 31/3/2020 مبلغ 533.11 مليون ريال مقابل مبلغ 513.35 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.85 %