أملاك العالمية تعلن نشرة الإصدار لطرح 30% بسوق السعودية

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، اليوم الاثنين، نشرة الطرح الأولي لأسهمها في البورصة، والتي أظهرت أن الطرح سيتم عبر بيع أسهم مساهمي الشركة الحاليين.

وقالت الشركة، في نشرة الطرح، إن إجمالي عدد أسهم الشركة تبلغ 90.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، مشيرة إلى أن مساهمي الشركة الحاليين سيمتلكون 63.42 مليون سهم بعد الطرح تمثل 70% من أسهم الشركة.

ولم تحدد الشركة قيمة الطرح، لكنها قالت إنه سيتم طرح 27.18 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وقالت الشركة إنه سيتم بدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في 22 يونيو على أن يتم الانتهاء منها في 29 يونيو وتحديد سعر السهم في 30 يونيو الجاري.

وأوضحت أنه سيتم توزيع متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الاكتتاب المقدرة بـ 15 مليون ريال، على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بحسب الأسهم التي يمكلها كل مساهم.

وأوضحت نشرة الاكتتاب، أنه سيتم إتاحة جميع أسهم الشركة المطروحة أمام المؤسسات والمستثمرين الأجانب والخليجيين (الفئات المشاركة)، مشيرة إلى أنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، مع قيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى 24.462 مليون سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح، فيما يخصص 10% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي الاكتتاب فيها للفئات المشاركة هي 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد للأفراد 10 أسهم.

وتظهر بيانات الشركة أن البنك السعودي للاستثمار هو أكبر مساهمي الشركة إذ يستحوذ على 32% من إجمالي أسهم الشركة، وستصل حصته بعد الطرح إلى 22.41%، فيما تستحوذ شركة أملاك للتمويل على ثاني أكبر حصة في الشركة، إذ تحوذ على 26.21% من أسهم الشركة، وتصل حصتها بعد الطرح إلى 18.35%.

وتوقعت الشركة أن يتم تخصيص أسهم الشركة للمساهمين المشاركين في الاكتتاب في يوم 12 يوليو.

ووفقا لأحدث قوائم مالية، حققت الشركة صافي ربح خلال النصف الأول من العام الماضي قيمته 23.27 مليون ريال، مقابل 46.499 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي. وبلغت إجمالي أصول الشركة حتى نهاية يونيو من العام الماضي نحو 3.326 مليار ريال.

وعينت الشركة شركة الأهلي المالية ("الأهلي كابيتال") كمستشار مالي ("المستشار المالي") لها فيما يختص بالاكتتاب، ومديرا لسجل اكتتاب المؤسسات، ومديراً للاكتتاب ("مدير الاكتتاب")، ومتعهد التغطية ("متعهد التغطية") فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الطرح.

كانت شركة أملاك العالمية تأسست عام 2007 كشركة تمويل عقاري من خارج القطاع المصرفي وحصلت على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") في عام 2013، وتوفر حلولا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من الأفراد والشركات ورجال الأعمال (ذوي الملاءة المالية).