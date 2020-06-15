 الخطوط القطرية تخفض رواتب الطيارين بـ 25%

تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى خفض رواتب الطيارين بنسب تصل إلى 25%، كما تستعد لموجة جديدة من الاستغناء عن الموظفين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وأظهر خطاب، موقع من قبل جاسم هارون رئيس عمليات الطيران بالشركة، أن الراتب الأساسي لاثنين من كبار الطيارين سينخفض بنسبة 25%، فيما سيواجه صغار الطيارين انخفاضا قدره 15% بالراتب.

وقالت الشركة، المملوكة لقطر، إنها ستحتاج إلى تخفيض قوتها العاملة بنسبة 20% بعد تراجع الطلب على الطيران بسبب وباء كورونا.

ويعمل نحو 46 ألف موظف بالخطوط القطرية، وفقا لموقعها الإلكتروني، ما يعني أن الشركة ستستغني عن 9200 موظف.