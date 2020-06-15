"بن داود القابضة" تخطط لطرح أولي لحصة من أسهمها في يونيو

تسعى شركة بن داود القابضة لطرح أسهمها في السوق السعودية خلال الشهر الجاري، وفقاً لمصادر.



وكانت الشركة التي تدير 73 متجراً تحت العلامة التجارية بن داود ودانوب قد عينت العام الماضي كلا من غولدمان ساكس وجي بي مورغان إضافة إلى GIB كابيتال لترتيب الصفقة، كما عينت شركة

Moelis & Co مستشاراً مالياً للطرح.

يشار إلى أن شركة "إنفستكورب" كانت قد استحوذت على حصة أقلية في "بن داود" عام 2016.

وفي حال أجري الطرح الأولي فقد يصبح ذلك ثالث استثمار سعودي تتخارج منه الشركة عبر طرح حصة للاكتتاب العام في الأعوام الخمسة الأخيرة.