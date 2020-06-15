"سوفت بنك" ينفق 4.7 مليار دولار خلال 3 أشهر.. لهذا السبب

انتهت شركة "سوفت بنك" من برنامج شراء أسهمها بقيمة 4.7 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط، في الوقت الذي يحاول فيه المصرف دفع أسعار أسهمه للارتفاع عبر هذا البرنامج، وذلك عقب الخسائر التي حققها من نشاط الاستثمار.

وقامت الشركة بشراء أسهم بقيمة 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) من أسهمها بدءا من مارس، لتستخدم بذلك كافة الموارد المدرجة في الموازنة لإعادة شراء أسهمها.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إنها تمتلك نحو 107.68 مليون سهم من أسهمها، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وارتفعت أسهم سوفت بنك بنسبة 80% منذ مارس الماضي، بعد أن أعلنت عن نيتها بيع أصول لتوفير سيولة قدرها 4.5 تريليون ين على مدار السنوات المقبلة، لإعادة شراء أسهمها وتسديد الديون. وأغلقت أسهم الشركة على تراجع قدره 3.3% بنهاية تداولات اليوم.