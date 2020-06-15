75 مليون ريال إيرادات أملاك العالمية في الربع الأول

حققت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري إيرادات فصلية في الربع الأول من 2020، بلغت 75 مليون ريال، فيما بلغت أرباحها المحققة قبل الزكاة والضريبة 33 مليون ريال بهامش ربحية بنسبة 44%.

وتوقعت الشركة أن تحافظ الشركة على مكانتها بين شركات التمويل العقاري، من خلال تحقيق هوامش تشغيل وعوائد أعلى من المتوسط مقارنةً بمنافسيها.

وذكرت أملاك العالمية أن لديها قاعدة رأس مال وتمويل تشمل 1.37 مليار ريال بشكل تسهيلات مصرفية غير مستخدمة وذلك اعتبارا من الربع الأول من عام 2020م تساعد الشركة على النمو إضافة إلى انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة والتي تبلغ 1.88 مرة.

كانت إيرادات أملاك العالمية قد بلغت في 2019، نحو 296 مليون ريال، وأرباحها المحققة قبل الزكاة والضريبة والبالغة 102 مليون ريال، وهامش ربح بلغ 34.4% في عام 2019.

وقالت إنه على الرغم من بيع المحافظ التمويلية، ارتفع إجمالي أصول محفظة أملاك إلى 3.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020، وأقامت علاقة استراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي باعت لها أكثر من 400 مليون ريال من عقود الأفراد حتى الآن - مستفيدة من الدخل القائم على الرسوم المقدمة والسنوية، الذي يعد مصدراً إضافياً للتمويل، وتخفيض المخاطر الخاصة بمحفظة تمويل الأفراد، وهو عنصر مهم في برنامج الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويل من قبل المواطنين السعوديين الراغبين بتملك العقارات.