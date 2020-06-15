BP تعتزم شطب مليارات الدولارات من قيمة أصولها

تعتزم شركة BP البريطانية شطب مليارات الدولارات من قيمة أصولها بعد مراجعة افتراضات أسعار الطاقة على المدى الطويل مع تفشي فيروس كورونا والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة.

وتُراجع الشركة حاليا خطط تطوير بعض أصولها الاستكشافية غير الملموسة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض القيمة غير النقدية، وعمليات الشطب في الربع الثاني من العام الحالي في حدود 13 مليارا إلى 17.5 مليار دولار بعد الضرائب.

يُذكر أن الشركة قد خفّضت توقعاتها لأسعار الطاقة على المدى الطويل بنحو 30%، إلى متوسط 55 دولارا للبرميل لخام برنت، و2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية لغاز Henry Hub من 2021 حتى 2050.

وتتوقع الشركة أن يكون للفيروس أثر دائم على الاقتصاد العالمي وكذلك على الطلب على النفط والغاز.