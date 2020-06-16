أرباح "أسيج" الفصلية تنمو 45.4% إلى 2.9 مليون ريال 

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية للربع الأول من 2020، محققة نموا نسبته 45.4%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح قبل الزكاة بلغ 2.877 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل 1.979 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 22% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 129% والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 5%، وفقا للشركة.

ويضاف إلى ذلك عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.491 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقابل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 118 ألف ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق بالرغم من الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10% والارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 7% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 24% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 7% و الانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 1% والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 8%.