الأهلية للتأمين تتكبد 3.9 مليون ريال خسائر خلال الربع الأول 

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة زيادة كبيرة في الخسائر نسبتها 7732%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها قبل الزكاة ارتفعت إلى 3.916 مليون ريال، مقابل 50 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغت صافي المطالبات المتكبدة للربع الحالي مبلغ 39.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 30.4 مليون ريال، وتكوين مخصص آخر بمبلغ 5.3 مليون ريال في الربع الحالي.

وأشارت أيضا إلى أن زيادة الخسائر جاءت نتيجة الانخفاض في الإيرادات الأخرى، إذ بلغت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي بمبلغ 492 ألف مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.1 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي 11.4 مليون مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 10.8مليون ريال.