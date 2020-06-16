إيرادات "بورتو غروب" تهوي 50% والشركة تتحول إلى الخسائر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لمجموعة "بورتو" القابضة "بورتو غروب"، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسارة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها سجلت صافي خسارة بلغت 16.34 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 59.59 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق نتائج الأعمال، فقد تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 206.38 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 417.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع تقدر بنحو 50.6%.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة، ارتفاع خسائر الشركة هامشياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت خسائر بقيمة 2.38 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.35 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.27%.

وحققت مجوعة "بورتو غروب" أرباحاً بلغت نحو 116.88 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 133.58 مليون جنيه خلال العام 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال العام الماضي، ارتفعت إيرادات المجموعة لتسجل نحو 1.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام 2018. وفي المقابل زادت تكلفة الإيرادات إلى 1.28 مليار جنيه خلال العام 2019، مقابل نحو 1.11 مليار جنيه خلال العام 2018.

وفيما يخص الأعمال المستقلة، فقد تحولت مجموعة "بورتو غروب" إلى الربحية خلال العام الماضي بصافي أرباح بلغت نحو 72.144 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت نحو 12.8 مليون جنيه خلال العام 2018.