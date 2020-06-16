تاتا موتورز تستغني عن 1100 وظيفة في جاجوار لاند روفر

تتوقع شركة تاتا موتورز الهندية الاستغناء عن حوالي 1100 من الوظائف المؤقتة في جاجوار لاند روفر، بعد أن رفعت المستوى المستهدف لخفض التكاليف في وحدتها للسيارات الفاخرة بمقدار مليار جنيه إسترليني (1.26 مليار دولار) لتجاوز التعطلات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.



وتتوقع تاتا موتورز خفض التكاليف بمقدار خمسة مليارات إسترليني بحلول مارس 2021 في وحدتها جاجوار لاند روفر، حسبما قال المدير المالي للشركة بي بي بالاجي.



وأضاف بالاجي أنه تم بالفعل خفض التكاليف بمقدار 3.5 مليار إسترليني.



وستخفض شركة صناعة السيارات الهندية أيضا الإنفاق الرأسمالي في جاجوار لاندر روف إلى 2.5 مليار إسترليني للسنة المالية الحالية، من أكثر من 3 مليارات إسترليني أنفقتها سنوياً في الأعوام السابقة.



وتجري تاتا موتورز مراجعة لأنشطتها وستدرس التخارج من تلك التي لا تضيف قيمة استراتيجية، وذلك في إطار مسعى أوسع لتوفير 60 مليار روبية (789 مليون دولار) في أنشطتها المحلية في السنة المالية حتى مارس 2021.



وأعلنت الشركة عن خسائر صافية للربع الرابع من سنتها المالية بلغت 98.94 مليار روبية، مع تضرر المبيعات في مختلف أسواقها، بما في ذلك مبيعات جاجوار لاندر روفر، من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.



وتراجع إجمالي إيرادات العمليات 27.7% إلى 624.93 مليار روبية في الربع المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس آذار.