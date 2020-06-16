فيتش تخفض تصنيف موانئ دبي مع نظرة مستقرة

خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لشركة موانئ دبي العالمية إلى (-BBB)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الشهر الحالي اكتمال عملية استحواذها على حصة تبلغ 51% في محطة حاويات "تي آي إس" بميناء يوزني في أوكرانيا بعد تلبية الشروط المطلوبة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات الحكومية المعنية.

وفي الشهر الماضي، قال مصدران لرويترز إن دبي تلقت تعهدات من مجموعة تضم عشرة بنوك لقروض بقيمة 9 مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ، وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية.

عملية الدين واحدة من الصفقات القليلة التي تُبقي على حيوية قطاع الاستثمار المصرفي في منطقة الخليج، إذ يعطل تفشي فيروس كورونا نشاط أسواق رأس المال.

وقالت دبي في أبريل الماضي إن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي شركة حكومية، تعتزم شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار.

وقالت المصادر لرويترز في ذلك الوقت إن سيتي ودويتشه بنك توليا دور التعهد بتغطية الاكتتاب في القروض البالغة قيمتها تسعة مليارات دولار من أجل العملية وشرعا على الفور في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لتوزيع الدين.

وقال مصدران مقربان من الصفقة إن مجموعة تضم عشرة بنوك، بينها سيتي ودويتشه، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة تسعة مليارات دولار وزيادة.