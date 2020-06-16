قطر للبترول و"بي إن سبورت" تسرحان مئات الموظفين

نقلت وكالة بلومبيرغ أن شركة قطر للبترول وبي إن سبورت القطريتين ألغتا مئات الوظائف بهدف تخفيض النفقات في محاولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وخفضت بعض أكبر الشركات المملوكة للدولة في قطر فواتير أجورها، حيث قامت قطر للبترول، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم ، بإلغاء حوالي 800 وظيفة.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن مجموعة BeIN Media ألغت أكثر من 100 وظيفة مع الاضطرابات في الأحداث الرياضية بسبب جائحة كورونا.

كما ذكرت المصادر أن من بين الذين فقدوا وظائفهم، مقدمين ومراسلين وفنيين، طالبين عدم الكشف عن أسمائهم.

إلى ذلك، طلبت قطر ، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022،من الهيئات الممولة من الحكومة أن تخفض الإنفاق على الموظفين غير القطريين في محاولة لدعم مواردها المالية.

وتخفض الخطوط الجوية القطرية رواتب الطيارين بنسبة تصل إلى 25%.