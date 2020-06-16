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شركة ألمانية مصنعة للقاح مضاد لكورونا تخطط لطرح أولي في ناسداك

المصدر: برلين - رويترز
سوق ناسداك في نيويورك
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أظهرت وثيقة لوزارة المالية الألمانية أن شركة كيور فاك المصنعة للقاحات تخطط لجمع أموال من خلال بيع أسهم في طرح عام أولي في الولايات المتحدة الشهر القادم.

وتعتزم الحكومة الألمانية تملك حصة حوالي 23% في كيور فاك غير المدرجة للمساعدة في تمويل أنشطة الشركة لمواصلة تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة المالية في رسالة إلى لجنة الميزانية بالبرلمان مؤرخة في 15 يونيو "إنها (كيور فاك) لديها حاليا متطلبات رأسمالية كبيرة وتخطط لطرح‭ ‬أسهم في سوق ناسداك في نيويورك في يوليو 2020".

ويقول محللون إن شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية تفضل ناسداك لأن سوق رأس المال الأميركي يوجد فيه عدد كبير من المستثمرين المتخصصين في قطاع شركات العقاقير الحيوية.

كلمات دالّة

#لقاح كورونا, #شركات, #كيور_فاك

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