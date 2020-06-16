"البابطين" تستحوذ على 49% من "ميتالوجلفا" بـ 3 ملايين يورو

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أنه تم التوقيع النهائي على كافة المستندات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بين الطرفين لإتمام عملية استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا (الشركة) ونقل الأسهم بقيمة 3 ملايين يورو.

وبذلك تصبح ملكية شركة البابطين للطاقة والاتصالات 51% في الشركة بعدد 3,060,000 سهم وملكية شركة ميتالوجلفا البرتغالية 49% في الشركة بعدد 2,940,000 سهم.

وتعد شركة ميتالوجلفا البرتغالية الشريك بنسبة 40% في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية السعودية ومالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا.