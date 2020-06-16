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"البابطين" تستحوذ على 49% من "ميتالوجلفا" بـ 3 ملايين يورو

المصدر: العربية.نت
شركة البابطين للطاقة والاتصالات
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أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أنه تم التوقيع النهائي على كافة المستندات القانونية لاتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بين الطرفين لإتمام عملية استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا (الشركة) ونقل الأسهم بقيمة 3 ملايين يورو.

وبذلك تصبح ملكية شركة البابطين للطاقة والاتصالات 51% في الشركة بعدد 3,060,000 سهم وملكية شركة ميتالوجلفا البرتغالية 49% في الشركة بعدد 2,940,000 سهم.

وتعد شركة ميتالوجلفا البرتغالية الشريك بنسبة 40% في شركة البابطين ميتالوجلفا المحدودة إحدى الشركات التابعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات بالمملكة العربية السعودية ومالكي شركة البابطين ميتالوجلفا البرتغالية أعضاء في مجلس إدارة شركة البابطين ميتالوجلفا.

كلمات دالّة

#البابطين, #شركات

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