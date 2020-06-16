"التطويرية الغذائية" تتكبد 3.9 مليون ريال خسائر فصلية

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي حققت خلاله خسائر قدرها 3.9 مليون ريال، مقابل 1.456 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 14.6% إلى 26.3 مليون ريال، مقابل 30.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، الخسائر إلى زيادة الإيجارات ومصاريف الاستهلاك وكذلك تأثر الشركة بالقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن جائحة انتشار كورونا.