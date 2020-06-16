"العقارية" السعودية تتكبد 2.9 مليون ريال خسائر فصلية

أعلنت الشركة العقارية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، لتحقق صافي خسائر قدرها 2.9 مليون ريال، مقابل 18.5 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إيراداتها حققت نموا بنسبة 37.3% لتصل إلى 99.4 مليون ريال، مقابل 72.4 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

وعزت الشركة الخسائر إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في إرتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.