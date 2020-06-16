"اللجين القابضة" تُعيّن رئيساً لمجلس إدارتها ونائباً له

أعلنت شركة اللجين القابضة، اليوم الثلاثاء، عن تعيين محمد بن صالح الخليل رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة إن هذه القرارات تسري اعتباراً من بداية الدورة الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 15-06-2020 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، تنتهي في 14-06-2023.

وتفصيلا ذكرت اللجين أن التعيينات الجديدة كالتالي:

أولاً: تعيين المهندس محمد بن صالح الخليل – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً: تعيين عبد الوهاب بن عبد الكريم البتيري - نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم:

1- هاني بن سليمان الصالح (عضو مستقل) – رئيساً.

2- الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريان (عضو مستقل) – عضواً.

3- عمر بن محمد الخويطر (عضو مستقل) – عضواً.

كما تم تعيين أمين سر مجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية "تداول".