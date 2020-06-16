"جازادكو" توقع عقد استحواذ على 80% من شركة لتسويق الأسماك

وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، يوم أمس الاثنين، عقد استحواذ على 80% من شركة يوم السمك، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق يوم السمك المتخصص في التسويق الإلكتروني للأسماك الطازجة.



وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن قيمة الاستحواذ على الحصص في "يوم السمك" تبلغ مليون ريال، مشيرة إلى أنه سيتم استثمار جزء من المبلغ للتسويق وتطوير الأعمال.



وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ يمثل أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة إلى تقديم تجربة شراء مميزة للعملاء.



وأضافت أن الاستحواذ على تطبيق يوم السمك يأتي استكمالاً لتوسيع نشاط الشركة في قطاع التجارة الإلكترونية.



وأشارت إلى أنها تمتلك أحد أكبر مزارع الروبيان بالسعودية والتي تقع على مساحة 800 هكتار وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن بالسنة.