"صناعة الورق" تتنازل عن الدعاوي ضد عبدالله العنزي وتعينه عضوا منتدبا

قالت الشركة السعودية لصناعة الورق إن مجلس إدارتها قرر في 23 مارس الماضي التنازل عن القضايا المقامة من ضد المهندس عبدالله بن عوده العنزي وذلك بعد صدور حكم ابتدائي برد جميع تلك الدعاوى.

وأضافت أنه تمت استشارة أكثر من محامي خارجي وتأكد عدم جدوى تلك القضايا.

وذكرت في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أنها تثمن دور المهندسعبدالله العنزي أثناء وجوده عضوا بمجلس الإدارة خلال تلك الفترة ، وتتمنى له التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة تعيين المهندس عبدالله بن عودة العنزي عضوا في مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.

وأكت الشركة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

ومما تجدر الإشارة إليه أن المهندس عبدالله بن عوده العنزي يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 25 عاما في الإدارة التنفيذية والصناعة، وسبق أن عمل رئيساً تنفيذياً للشركة ولشركات صناعية أخرى بالإضافة لعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات المساهمة ، ويحمل المهندس عبدالله بن عودة العنزي شهادة البكالوريس في الهندسة الميكانيكية والماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودبلوم الدراسات العليا في الإدارة من جامعة هيل البريطانية.