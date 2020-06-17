الخطوط القطرية:لا طائرات جديدة والطلبيات ستؤجل 10 أعوام

قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، اليوم الأربعاء، إن شركته لن تتسلم أي طائرات جديدة من بوينغ أو إيرباص في العامين 2020 أو 2021.

وأضاف أن التسليمات المستقبلية ستتأثر بسبب جائحة كوفيد-19.



وأضاف في مقابلة مع شبكة " Sky News ": "أعتقد أن عددا كبيرا (من التسليمات) سيؤجل. أخطرنا بوينغ وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو العام المقبل".

موضوع يهمك تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى خفض رواتب الطيارين بنسب تصل إلى 25%، كما تستعد لموجة جديدة من الاستغناء عن الموظفين، وفقا... الخطوط القطرية تخفض رواتب الطيارين بـ 25% شركات





وتابع "جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون عامين أو 3 أعوام مقبلة ستؤجل حاليا لمدة قد تصل إلى 8 إلى 10 أعوام تقريبا".

وتسعى الخطوط الجوية القطرية إلى خفض رواتب الطيارين بنسب تصل إلى 25%، كما تستعد لموجة جديدة من الاستغناء عن الموظفين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وأظهر خطاب، موقع من قبل جاسم هارون رئيس عمليات الطيران بالشركة، أن الراتب الأساسي لاثنين من كبار الطيارين سينخفض بنسبة 25%، فيما سيواجه صغار الطيارين انخفاضا قدره 15% بالراتب.

وقالت الشركة، المملوكة لقطر، إنها ستحتاج إلى تخفيض قوتها العاملة بنسبة 20% بعد تراجع الطلب على الطيران بسبب وباء كورونا.

ويعمل نحو 46 ألف موظف بالخطوط القطرية، وفقا لموقعها الإلكتروني، ما يعني أن الشركة ستستغني عن 9200 موظف.