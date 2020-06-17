الخليجية العامة تتكبد 3.7 مليون ريال خسائر فصلية

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، متكبدة خسائر قدرها 3.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن هذه الخسائر جاءت عقب مكاسب خلال الفترة المناظرة من العام الماضي قدرها 2.64 مليون ريال.

يعود سبب تسجيل خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع تسجيل ربح خلال الربع المماثل من العام السابق الى تسجيل خسارة في صافي ارباح استثمارات اموال المساهمين بقيمة 7,695 الف ريال قابله تسجيل ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 52% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى تسجيل فائض في عمليات التأمين بمبلغ 5,233 الف ريال مقابل عجز بمبلغ 2,873 الف ريال في الربع المماثل من العام السابق، وفقا للشركة.

