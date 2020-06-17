الصقر للتأمين تتكبد 58.4 مليون ريال خسائر فصلية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نموا كبيرا في خسائرها.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها بلغت 58.424 مليون ريال، مقابل 319 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 18214%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 106% (132.4 مليون ريال سعودي مقابل 64.4 مليون ريال سعود) مقابل ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 39% (103.5 مليون ريال سعودي مقابل 74.6 مليون ريال سعودي). ويعود سبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والمنافع الأخرى بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مطالبات التأمين الصحي بنسبة 97%(118.6 مليون ريال سعودي مقابل 60.1 مليون ريال سعودي)، وفقا لبيان الشركة.