تسريبات لـ "آيفون" القابل للطي.. وهذا موعد طرحه بالسوق

أظهرت تسريبات حديثة هاتف أيفون القابل للطي الجديد، الذي انتقل من مرحلة الرسومات إلى البدء بالفعل في إنتاج النموذج الأولي له.

ويتكون الهاتف الجديد من شاشتين منفصلتين، واللذان يندمجان معا عند فتح الهاتف ليكونا شاشة واحدة، وفقا لموقع لما نقلته صحيفة ذا صن عن مصادر مطلعة داخل الشركة.

ويبدو أن أبل تسعى للحاق بركب سامسونج وهواوي اللذان لديهما بالفعل هواتف قابلة للطي تباع بالأسواق حاليا.

ولم تصدر أبل حتى الآن أي هاتف قابل للطي، ولكن أحد المصادر رجحت أن يتم اصدار أول هاتف لها من هذا النوع العام المقبل.

وبجانب الشاشتين المتصلتين بمفصلة، يضم النموذج الأولي لهاتف أيفون القابل للطي حواف مستديرة من مادة الاستانلس ستيل المقاومة للصدأ مثل الموجودة حاليا بهاتف أيفون 11.

ولا يحتوي الهاتف على قطع مثل المتواجد حاليا بهواتف أبل والذي يحتوي على الكاميرات وخاصية التعرف على الوجه، وتم استبدال هذا القطع بقطعة صغيرة موجودة على الشاشة الخارجية والتي تحتوي أيضا على جهاز التعرف على الوجه.