تفاصيل الجدول الزمني لسداد أرامكو ثمن صفقة سابك حتى 2028

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأربعاء، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، تفاصيل استحواذها على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

ويبلغ سعر الشراء 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وأوضح البيان أن أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).

وتستحق الدفعة الأولى في أو قبل 2 أغسطس 2020 وقيمتها 7 مليارات دولار، والدفعة الثانية في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليارات دولار، والدفعة الثالثة في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

هذا يعني أن الدفعة الأولية النقدية الآن باتت تمثل 10% من قيمة الصفقة بدلا من 36% التي كان متفق عليها في السابق ما يساهم في تخفيف الضغط على نقد شركة أرامكو في ظل التحديات الحالية في أسواق النفط.



لكن مع تمديد جدول تسديد قيمة الصفقة ارتفعت أيضا الفوائد التي يتوجب على أرامكو دفعها على القرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة لتمويل الصفقة من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات وتسعمئة مليون دولار..

وتستحق الدفعة الرابعة في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار، والخامسة تستحق في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار، والسادسة تستحق في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار، والدفعة السابعة تستحق في أو قبل 7 أبريل 2026، بمبلغ يساوي 17.1 مليار دولار الإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار، والدفعة الثامنة تستحق في أو قبل 7 أبريل 2027، برسوم تمويل تبلغ مليار دولار، والدفعة التاسعة تستحق في أو قبل 7 أبريل 2028 ، برسوم تمويل تبلغ مليار دولار.

ووافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على ظروف أسواق النفط في عام 2021.