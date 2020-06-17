خطوة إلى الخلف.. أميركا تخفف حدة حربها مع "هواوي"!

نشرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تسمح للشركات الأميركية بالعمل مع شركة هواوي الصينية لتطوير معايير الجيل الخامس (5G) وغيرها من التقنيات المتطورة، وذلك بالرغم من القيود المفروضة على التعامل مع شركة تصنيع معدات الاتصالات.

ويعد الغرض من تغيير القاعدة هو التأكد من أن وضع هواوي في قائمة الكيانات الأميركية لا يمنع الشركات الأميركية من المساهمة في عملية وضع المعايير.

وذكرت وكالة رويترز سابقًا أن القاعدة قد تمت الموافقة عليها من وزارة التجارة الأميركية، بالإضافة إلى مجموعة من الوكالات الفيدرالية الأخرى وإرسالها إلى السجل الفيدرالي، وهو الناشر الرسمي للقواعد في الولايات المتحدة.

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ومن المقرر نشر القاعدة رسميًا يوم الخميس، وتعدل القاعدة وضع هواوي ضمن قائمة الكيانات، التي تقيد مبيعات السلع والتكنولوجيا الأميركية للشركة.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت هواوي على القائمة في شهر مايو 2019، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويصرح التعديل بإصدار تقنية معينة لشركة هواوي والشركات التابعة لها إذا كان يساهم في مراجعة أو تطوير معيار في منظمة المعايير.

وتقول القاعدة الجديدة: "تواصل هواواي و114 من الشركات الأجنبية التابعة لها في قائمة الكيانات المشاركة في العديد من منظمات المعايير الدولية الهامة التي تشارك فيها الشركات الأميركية أيضًا".

وقد أكد وزير التجارة الأميركي (ويلبر روس) Wilbur Ross هذا التطور في بيان قائلًا: "تشكل المعايير الدولية حجر الأساس لتطوير المنتجات وتساعد على ضمان الأداء الوظيفي والتشغيل البيني وسلامة المنتجات".

وأضاف "من المهم للقيادة التكنولوجية الأميركية أن تكون الشركات الأميركية قادرة على العمل في هذه الهيئات من أجل ضمان أن مقترحات المعايير الأميركية قد تم النظر فيها بشكل كامل".

وأشار البيان إلى ضرورة مواجهة الحضور المتزايد لشركة هواوي في مجال (5G)، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن ريادة الابتكار العالمي.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الصناعة ومسؤولين حكوميين أميركيين، فإن التغيير في التعامل مع هواوي لا يجب أن ينظر إليه على أنه علامة على الضعف الأميركي، بل إنه يهدف إلى تخفيف المشاكل بالنسبة للشركات الأميركية الناشئة.

وخفضت الشركات الأميركية مشاركتها في هيئة معايير (5G)، وذلك بالنظر إلى مستوى عدم اليقين بشأن التكنولوجيا التي يمكن مشاركتها مع هواوي، مما منح الشركة الصينية تأثيرًا كبيرًا على الإجراء بأكمله.

وتمثل القاعدة الجديدة خطوة طال انتظارها لتوضيح أنه يمكن للشركات الأميركية المشاركة في هيئات المعايير الدولية، حتى في حالة وجود بعض الكيانات المدرجة.

من جهتها، قالت هواوي في بيان: "إنها تريد مواصلة مناقشات المعايير مع النظراء، ومن ضمنهم النظراء في الولايات المتحدة، وأضافت أن الشمولية والحوار المثمر سيعززان بشكل أفضل صياغتهما ويشجعان على التنمية".