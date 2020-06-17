سابك: هذا تأثير تنفيذ صفقة أرامكو على القوائم المالية الموحدة

فسرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تأثير إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" على أسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة سابك، والبالغة 70%، مقابل 69.1 مليار دولار على قوائمها المالية.

وذكر مجلس إدارة شركة سابك أن المسار العام لأعمال وأنشطة الشركة مستمر بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها وأصحاب المصالح الآخرين.

وأشار إلى مدى تأثير صفقة استحواذ أرامكو على 70% من سابك على الجوانب التالية:

أولاً: حوكمة الشركة

• ستستمر شركة (سابك) كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية.

• ستسمر شركة (سابك) على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة.

• لن تكون حصة الـ (%30) المتبقية من أسهم شركة (سابك) - المطروحة للتداول العام - جزءًا من الصفقة.

• سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

• ستستمر سياسة توزيع الأرباح على مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه (سابك) باستمرار وذلك بإعطاء عائد منافس للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة.

ثانياً: استراتيجية الشركة

• ستكون استراتيجية شركة (سابك) داعما أساسياً لاستراتيجية شركة (أرامكو السعودية) ورافدا صناعيا لدعم رؤية المملكة (2030).

• بالتعاون مع شركة (أرامكو السعودية)، ستكون شركة (سابك) ذراع النمو لها في صناعة البتروكيماويات مما يعزز استراتيجية (سابك) في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات.

• ستعمل الشركتين على التكامل الاستراتيجي والتشغيلي بين قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة وقطاع البتروكيماويات الذي يهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما.

• ستحرص شركة (سابك) على المحافظة دائما على تصنيفها الائتماني القوي على أساس مستقل.

ثالثاً: الموظفون

• من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما وتعزيز الفرص الوظيفية فيهما.

رابعاً: الآثار المالية نتيجة لإتمام الصفقة

• ستواصل شركة (سابك) دفع زكاتها اعتباراً من نفاذ اللائحة التنفيذية المقترحة لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما تظل شركة (سابك) خاضعة لأنظمة الضريبة والدخل المعمول بها وإجراءات الإفصاح عنها.

• لا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة (سابك) نتيجةً لمواءمة السياسات المحاسبية. (مرفق مزيداً من التفاصيل).

كما تجدر الإشارة إلى أن حقوق والتزامات المساهمين الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ستنطبق على شركة (أرامكو السعودية)، وفيما يخص هذه الصفقة فلا يجوز لشركة (أرامكو السعودية) التصرف في أسهمها خلال الستة الأشهر التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها.