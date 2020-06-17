متسوقون ينفقون 1.75 تريليون دولار بهذه المتاجر 2020

على الرغم من حالات الإفلاس التي يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى، إلا أن هناك شركات مازالت صامدة، بل إن إيراداتها ستنمو خلال عام أزمة كورونا.

ووسط الأزمة الخانقة التي يعيشها العالم جراء إجراءات احترازية اتخذتها الدول وأغلقت على إثرها المصانع والمحال والمكاتب، لكن المتسوقين على ما يبدو لن يكفوا عن إنفاق مئات الملايين لشراء احتياجاتهم.

وتظهر بيانات اطلعت عليها "العربية.نت" أن إيرادات أكبر 10 شركات تجزئة في العالم ستنمو في 2020 بنسبة 14%.

ووفقا لتقديرات شركة كانتار "Kantar"، ستصل إيرادات أكبر 10 شركات تجزئة خلال العام الجاري إلى 1.75 تريليون دولار.

وتساوي تلك الإيرادات 16% تقريبا من حزم التحفيز التي أقرتها حكومات العالم حتى الآن والتي تبلغ 11 تريليون دولار.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بست شركات. وتظل شركة ولمارت في صدارة المشهد، بإيرادات متوقعة تبلغ 527.8 مليار دولار، ثم أمازون بـ 268.2 مليار دولار، ثم كوستكو الأميركية بـ 156.6 مليار دولار.

وفي المركز الرابع تأتي مجموعة شوارز الألمانية بـ 133.3 مليار دولار، ثم شركة كروجر الأميركية بإيرادات متوقعة تقدر بـ 124.9 مليار دولار.

وجاءت شركة ولجرينز بوتس إلينس في المركز السادس بإيرادات متوقعة قدرها 116.4 مليار دولار، وهوم ديبوت بإيرادات قدرها 111.3 مليار دولار، ثم شركة ألدي الألمانية بـ 110.6 مليار دولار.

وفي المركز التاسع، تأتي شركة دي جي الصينية بإيرادات متوقعة تبلغ 103.3 مليار دولار، ثم كارفور بـ 94.2 مليار دولار.