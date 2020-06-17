"اتحاد الخليج" تسجل خسائر فصلية بـ 6.1 مليون ريال

أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن تسجيل صافي خسائر قبل الزكاة بلغت 6.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020 ، مقابل خسائر بلغت 36.1 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيس لتحقيق الشركة خسارة منخفضة في الفترة الحالية مقارنة بالخسارة المرتفعة في نفس الفترة من العام الماضي إلى الزيادة في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 72% والانخفاض في التغير في احتياطي قسط التأمين الإضافي بنسبة 116% بمبلغ 29,290 ألف ريال سعودي. قابل هذا التحسن زيادة في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 31,932 ألف ريال سعودي (55%) وزيادة في تكاليف وثائق التأمين بمبلغ 4,004 ألف ريال سعودي (69%) وكذلك زيادة في صافي مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 8,387 ألف ريال سعودي (58%) مما قلل أثر التحسن المذكور.

وأضاف بيان الشركة على تداول أن الأسباب الرئيسية لزيادة الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق هو التأثير السلبي للتغير في احتياطي قسط التأمين الاضافي بمبلغ 14,950 ألف ريال سعودي (79%)، والزيادة في صافي مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 5,699 ألف ريال سعودي (33%) وكذلك مخصص الزكاة بمبلغ 692 ألف ريال سعودي مقارنة بعكس لمخصص الزكاة في الربع الماضي بمقدار 3,311 ألف ريال سعودي مع زيادة تكاليف اخرى متعددة بمبالغ صغيرة. ساهم بالحد من الأثر السلبي للمذكور، انخفاض صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمبلغ 14,677 ألف ريال سعودي (14%) وكذلك زيادة صافي الاقساط المكتسبة بمبلغ 5,517 ألف ريال (5%).

وحققت الشركة صافي خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 6,792 ألف ريال سعودي للفترة الحالية بالمقارنة مع خسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 37,856 ألف ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي. تم حساب خسارة السهم للفترة الحالية وفترة المقارنة من العام الماضي بناء على إجمالي الخسارة للفترة العائدة للمساهمين بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل. بلغت خسارة السهم لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغ 0.45 ريال، بينما بلغ خسارة السهم لنفس الفترة من العام الماضي 2.52 ريال.

وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 13,589 ألف ريال سعودي، مقارنة بخسارة شاملة لنفس الفترة من لعام الماضي بمقدار 37,587 ألف ريال.