"الدوائية" تحقق أرباحاً بـ 41.8 مليون ريال خلال الربع الأول

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-03-31، حيث حققت صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 41.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 25.3 مليون ريال سجلتها الشركة خلال السنة الماضية.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح الى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.78% وبخاصة الإيرادات من بيع بضاعة بالإضافة إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة نتيجة تحسين مزيج المنتجات المباعة وزيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى ارتفاع مبلغ إجمالي الربح بنسبة 32.98% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، كما أدى ذلك إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 307%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 227.91 مليون ريال (سالب) مقابل 85.53 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ويرجع سبب الانخفاض على الرغم من تحقيق الشركة في الفترة الحالية لصافي ربح بمبلغ 41.83 مليون ريال الى الخسائر غير المحققة نتيجة التغير من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة خلال الربع الحالي بمبلغ 272.35 مليون ريال مقابل أرباح غير محققة بمبلغ 110.21 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وتم حساب ربحية السهم خلال الفترة الحالية بعد استبعاد حقوق الأقلية من صافي الربح وبالمثل للفترة المماثلة من العام السابق.