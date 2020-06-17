"تهامة" تسجل خسائر فصلية بـ 28.8 مليون ريال بفعل كورونا

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن النتائج المالية السنوية التقديرية المنتهية في 2020-03-31 حيث حققت صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغت 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون ريال حققتها الشركة خلال السنة الماضية.

ويعود سبب الخسائر في العام الحالي، مقارنة بأرباح العام السابق بشكل رئيسي، إلى ارتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة للإجراءات الإحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19، وإلى انتهاء عقد تأجير المواقع الإعلانية بمدينة الرياض.

ويعود سبب الخسائر أيضا إلى قيام الشركة بتسجيل مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم، خسائر انخفاض في القيمة وشطب ديون قديمة، وإلى ارتفاع الخسائر من قطاع التجزئة خلال العام نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير الاستحواذ على شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس كوفيد 19.