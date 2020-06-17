"سابك" توافق على تعيين خالد الدباغ رئيساً لمجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على قبول استقالة وتعيين ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها، ويكون سريانها من وقت الموافقة عليها.

ويعود سبب الاستقالة إلى إتمام صفقة استحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في شركة (سابك)، وفقا لما قالته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

كما تمت الموافقة على تعيين خالد بن هاشم الدباغ رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من يوم أمس 16 يونيو 2020.

ويتمتع خالد بن هاشم الدباغ بخبرات عملية واسعة في المجال الإداري والمالي، ويشغل حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في شركة أرامكو السعودية. وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة توليدو في الولايات المتحدة.

ووافق مجلس إدارة الشركة على قبول استقالة كل من عبدالعزيز بن صالح الجربوع، وروبيرتو قيالدوني، وراشد بن إبراهيم شريف.

وبجانب تعيين الدباغ، وافق المجلس أيضا على تعيين أوليفير ثوريل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للكيماويات في شركة أرامكو السعودية.

كما وافق المجلس على تعيين زياد بن ثامر المرشد، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة أرامكو.