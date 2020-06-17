"سابك" توصي بتوزيع 15% بـ4.5 مليار ريال عن النصف الأول

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 4.5 مليار ريال أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم، وبلغت حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال سعودي لكل سهم.

وقالت الشركة بأن تاريخ الأحقية سيكون يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي سيكون يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.

كانت شركة "سابك" قد تكبدت خسائر بلغت 950 مليون ريال في الربع الأول من العام، مقارنة بصافي ربح 3.41 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2019. وجاءت النتائج أسوء من توقعات المحللين بتسجيل خسارة فصلية بـ143 مليون ريال.

وجاءت النتائج أسوأ من توقعات المحللين بتسجيل خسارة فصلية بـ143 مليون ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي فقد عمقت الشركة من خسارتها بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.25% بعدما كانت سجلت خسارة بنحو 0.79 مليار ريال في الربع الأخير من 2019.

وانخفضت مبيعات الشركة بنحو 17.5% إلى 30.83 مليار ريال مقابل 37.37 مليار ريال بالربع نفسه من عام 2019، كما انخفض الربح التشغيلي بنسبة 92.2% إلى 0.48 مليار ريال مقارنة بنحو 6.15 مليار ريال الأرباح التشغيلية للشركة بالربع الأول من 2019.