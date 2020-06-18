أرباح "الأحساء" الفصلية تنمو 590% إلى 16.5 مليون ريال

أعلنت شركة الأحساء للتنمية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي حققت خلاله نموا كبير في صافي الربح بلغ نسبته 590%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن أرباحها خلال الربع الأول بلغ 16.54 مليون ريال، بنمو يصل إلى 7 مرات مقابل 2.396 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنه بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق أرباح من خلال الشراء بالسعر التفاضلي من صفقة الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية، وارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وكذلك ارتفاع المصروفات البيعية، وارتفاع الإيرادات الأخرى وكذلك انخفاض مصروف الزكاة الشرعية، وفقا للشركة.