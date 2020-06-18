أمانة للتأمين تتحول إلى الربحية بالربع الأول بـ 2.5 مليون ريال 

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي تحولت إلى الربحية.

وأظهرت بيانات الشركة، للسوق المالية السعودية تداول، عن تحقيق أرباح قبل الزكاة قدرها 2.467 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 20.8 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

ويعود سبب الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالخسارة بالربع المماثل من العام السابق الى الإرتفاع فى صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 62% وكذلك إرتفاع فى الإيرادات الأخري بنسبة 481% وكذلك إنخفاض فى أحتياطي عجز أقساط التأمين بقيمة 8,064 الف ريال الناتجة عن تقييم الخبير الاكتواري للمخصصات بنهاية مارس، وفقا للشركة.