أنعام القابضة تقلص خسائرها الفصلية 88%

أعلنت شركة أنعام الدولية القابضة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي قلصت خلالها من خسائرها بنسبة 88.19%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية، تداول، إن خسائرها بلغت 498 ألف ريال، مقابل 4.217 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي الأول 2020، مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق ربح تشغيلي للربع الحالي قدره 1.3 مليون ريال مقارنة بخسارة تشغيلية للربع المماثل من العام السابق قدرها 2.6 مليون ريال نتيجة ارتفاع الإيرادات والمبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (2019) بنسبة 29% وذلك نتيجة ارتفاع مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 170% مقارنة بالربع السابق ، وانخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 61% نتيجة إيقاف زراعة الأعلاف وتخفيض تكاليف الإنتاج، وفقا للشركة.

وعزت أيضا تراجع الخسائر إلى انخفاض صافي الخسارة التشغيلية نتيجة انخفاض إهلاكات الموجودات الثابتة وتخفيض رواتب العاملين بالقطاع الزراعي وانخفاض المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع، على الرغم من انخفاض الإيرادات والمصروفات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.