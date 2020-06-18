"كريم" ترفع أرباح "سيرا" القابضة الفصلية لـ1.1 مليار ريال

أعلنت مجموعة سيرا القابضة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل تسجيلها أرباح 49 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. ويرجع ذلك إلى بيع حصة المجموعة في استثمار شركة كريم بأرباح جزئية بلغ إجماليها 1.563 مليار ريال سعودي للربع الأول من العام الحالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفر الأفراد 667 مليون ريال بنسبة 11 %، كما سجلت الأعمال التجارية عبر الإنترنت 0,6 مليار ريال بزيادة قدرها 50٪، وحققت أعمال تأجير السيارات زيادة بنسبة 145٪ في الإيرادات لتصل إلى 121 مليون ريال.

وقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 22٪ في الربع الأول من العام 2020م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، ويعود السبب في ذلك، إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة كورونا.