رئيس أرامكو: سنستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد التوزيعات

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر أن تعديل هيكل مدفوعات اتفاق سابك صفقة رابحة للجميع ويسمح بمواصلة مشاريع أرامكو.

وقال الناصر اليوم الخميس، إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.



وأضاف الناصر للصحافيين خلال محادثة عبر الهاتف لدى سؤاله عما ستفعله أرامكو بشأن التوزيعات وما إذا كانت ستطرق أسواق الدين لتغطية التوزيعات أم ستستخدم سيولتها الخاصة "سيكون مزيجا من الأمرين".



وقال الناصر "نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية".

وتوقع الناصر ارتفاع نسبة مديونية الشركة عقب صفقة سابك وتستهدف الشركة ما بين 5-15% من حيث الاستدانة. وأضاف "رغم ذلك الشركة تملك ميزانية قوية حتى بعد صفقة سابك وستسمح للشركة بتنفيذ التزاماتها وتعهد توزيع الأرباح.