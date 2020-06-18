باتك تتكبد 3 ملايين ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي تكبدت خلاله خسائر فصلية قدرها 3.11 مليون ريال، مقابل 1.9 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر بيانات الشركة، للسوق المالية السعودية تداول، أن المبيعات تراجعت 7% إلى 105.7 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق بشكل جوهري إلى الزيادة في تكوين مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 758% حيث بلغ مخصص الخسائر الائتمانية المكون خلال الربع الحالي مبلغ 5,955,356 ريال مقارنة بمبلغ 694,000 ريال بالربع الماثل من العام السابق، وفقا للشركة.



وعزت أيضا الخسائر إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 2,871,161 ريال وذلك نتيجة الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 7.38% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والزيادة في التكاليف التمويلية بقيمة 829,059 ريال وذلك نتيجة الزيادة في التمويلات البنكية في إحدى الشركات التابعة وذلك بهدف تمويل تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية.