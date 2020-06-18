مقابل هذا المبلغ.. موظف سوفت بنك باع أسرارها لدبلوماسي روسي

أصدرت محكمة يابانية حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها مليون ين ياباني على موظف كان يعمل سابقا في شركة سوفت بنك لتسريبه معلومات سرية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت".

يوتاكا أراكي البالغ من العمر 48 عامًا قام بتسريب معلومات سرية، حيث اعترف أمام قاضي المحكمة في مقاطعة طوكيو، بالاتهامات الموجهة إليه، بحسب صحيفة نيكاي اليابانية.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم أراكي كان يحصل على 200 ألف ين ياباني، أو ما يعادل 1900 دولار تقريبًا، في كل مرة ينقل فيها المعلومات إلى دبلوماسي روسي سابق.

وأشارت النيابة العامة في مرافعتها الافتتاحية إلى أن المتهم أراكي نقل معلومات شركة سوفت بنك السرية إلى الجانب الروسي مرتين وحصل على ما مجموعه 400 ألف ين مقابل ذلك.

وعندما سُئِلَ المدعى عليه عن الجهة التي يدفع لها الأموال، قال "كنت أريد تكوين صداقات مع الروس في مكان نلتقي فيه ومساعدتهم".

الشرطة فتشت أيضاً وثائق الدبلوماسي السابق وهو في الخمسينات من عمره، وكان يعمل في الممثلية التجارية الروسية في اليابان وسبق أن غادر إلى روسيا.