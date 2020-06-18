نمو أرباح "الجزيرة تكافل" الفصلية 80% إلى 13 مليون ريال

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، بارتفاع 80 % عن الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 142.6% ، كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة للربع الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام السابق ، بزيادة 112.67٪ .

وبلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذا الربع 2,786 ألف ريال سعودي مقابل 483 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 476.81٪ وذلك بسبب زيادة استثمارات حملة الوثائق بنسبة 573٪ وأيضا يعود السبب للانتهاء من إجراءات نقل المحفظة التأمينية الخاصة ببنك الجزيرة لصالح شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وبلغت إيرادات استثمارات المساهمين لهذا الربع 3,077 ألف ريال سعودي مقابل 2,602 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام السابق ، بزيادة قدرها 18.25٪