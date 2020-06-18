مساهمو "أليانز" يقرون زيادة رأسمالها بطرح أسهم حقوق أولوية

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني في اجتماعها يوم الثلاثاء على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها من 200 مليون ريال سعودي إلى 600 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 200%، وذلك عن طريق طرح 40 مليون سهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ 10 ريالات وبقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال سعودي، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 60 مليون سهم.

ووفقا لنشرة الإصدار التي أعدتها شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بشأن طرح أسهم حقوق الأولوية، فإنه سوف يتم استخدام صافي المتحصلات بشكل رئيسي في دعم نمو أعمال الشركة.

وقد أعرب اندرياس برينر، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن ثقته في نجاح عملية الاكتتاب كونه يمثل خطوة هامة للغاية تسعى الشركة من خلاله للاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات تأمينية على مستوى عالمي في كافة مجالات العمل، وتقديم التأمين البنكي للأفراد والشركات، إضافة إلى تقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات الأفراد، وتقديم خدمات التأمين الشامل للشركات أيضا.

من جهة أخرى، أكدت شركة العربي الوطني للاستثمار، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية طرح أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الجديدة للشركة سيجري في مرحلة واحدة على فترتين هما التداول والاكتتاب حيث تبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب في يوم الاثنين بتاريخ 01/11/1441هـ (الموافق 22/06/2020م)، على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين بتاريخ 08/11/1441هـ (الموافق 29/06/2020م) وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 11/11/1441هـ (الموافق 02/07/2020م).

وأكد بسام المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعملية الطرح، التزام شركة العربي الوطني للاستثمار بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وأن الشركة أنهت استعداداتها للاكتتاب.