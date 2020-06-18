"العربية للأنابيب" تتكبد 16.8 مليون ريال خسائر في الربع الأول

تكبدت الشركة العربية للأنابيب السعودية خسائر في الربع الأول من 2020، بلغت 16.8 مليون ريال، مقابل أرباح 8.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكانت أنابيب قد حققت أرباحا 3.3 مليون ريال في الربع السابق.

وبلغت الأرباح التشغيلية التي حققتها أنابيب في الربع الأول من 2020، نحو 0.5 مليون ريال، مقابل 22.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنسبة تراجع 97.8%.

وأرجعت الشركة تكبدها خسائر في الربع الأول لانخفاض مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2020، بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة لعام 2019م لتصل إلى 66.5 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال.

ويعود السبب إلى تأثر أكبر مشاريع الشركة مع شركة ارامكو في مصنع الجبيل وذلك بسبب تأخر مقاولي الانشاء المعتمدين لدى شركة ارامكو مما أثر على عدم سحب الأنابيب الجاهزة من قبل شركات التغليف. علما بأن الشركة قامت بإنتاج 80% من المشروع. كما أن الشركة استلمت كامل مواد الخام الخاصة بالمشروع.

كما تم تفعيل اتفاقية التخزين الخاصة بمصنع الرياض مع شركة أرامكو حيث إن الاتفاقية تنص بأن يتم تصنيع الأنابيب والإبقاء عليها في مخازن الشركة لحين طلبها ولمدة أقصاها عام.