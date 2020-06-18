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"الحمادي" تحقق 25 مليون ريال أرباحا في الربع الأول

المصدر: دبي - العربية.نت
الحمادي للتنمية والاستثمار
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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى 24.94 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 24.17 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 3.2%.

ومقابل أرباح الربع السابق تراجع الأرباح 9.8%، حيث كانت 27.65 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة الحمادي 37.06 مليون ريال، مقابل 65.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 0.8%.

وذكرت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود لزيادة الإيرادات المتأتية من الخدمات الطبية، وانخفاض المصاريف الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض.

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