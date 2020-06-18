"الحمادي" تحقق 25 مليون ريال أرباحا في الربع الأول

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى 24.94 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 24.17 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 3.2%.

ومقابل أرباح الربع السابق تراجع الأرباح 9.8%، حيث كانت 27.65 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة الحمادي 37.06 مليون ريال، مقابل 65.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 0.8%.

وذكرت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود لزيادة الإيرادات المتأتية من الخدمات الطبية، وانخفاض المصاريف الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض.