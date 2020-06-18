"بايونيرز" تستحوذ على حصص في 5 شركات بقيمة مليار جنيه

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن تنفيذ عمليات الاستحواذ المستهدفة للحصص المكملة لنسبة 90% من أسهم 5 من شركاتها المدرجة بالبورصة المصرية.

وقد تمت عمليات الاستحواذ من خلال مبادلة أسهم وذلك بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ بالبورصة المصرية.

وتعد هذه العملية هى الخطوة الأولى في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمجموعة والتي تم اعتمادها في مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1/10/2019.



وقد أسفرت عمليات الاستحواذ المنفذة عن وصول نسبة الشركة القابضة فى ملكية الخمس شركات إلى النسب التالية:



- 90.00% من أسهم رأسمال شركة/ القاهرة للإسكان والتعمير - ش.م.م.



- 50.27% من أسهم رأسمال شركة/ المتحدة للإسكان والتعمير - ش.م.م.



- 78.45% من أسهم رأسمال شركة/ الكابلات الكهربائية المصرية - ش.م.م.



- 50.83% من أسهم رأسمال شركة/ الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري - ش.م.م.



- 73.24% من أسهم رأسمال شركة/ الجيزة العامة للمقاولات - ش.م.م.



وقد تمت عملية الاستحواذ من خلال مبادلة عدد 118,320,166 سهما من أسهم شركة بايونيرز القابضة مقابل أسهم الشركات المستحوذ عليها وذلك بنسبة إجمالية بلغت 11.22% من أسهم شركة بايونيرز القابضة.



وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بايونيرز القابضة وليد زكي، أن هذه الصفقات تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمجموعة، حيث تم تنفيذ عروض الشراء على أسهم خمس من الشركات التابعة لنا المدرجة بالبورصة المصرية.

وقد حظيت عمليات الاستحواذ على استجابة المؤسسات المالية والأفراد المساهمين بالشركات التابعة لمبادلة أسهمهم مع أسهم شركة بايونيرز القابضة، وذلك تأكيدا علي ثقة مستثمري الشركات التابعة ورغبتهم فى الانضمام باستثماراتهم إلى الشركة القابضة من خلال عملية مبادلة الأسهم.



وقد ساعد التطوير في المناخ الاستثماري خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية والتي انتهجتها الشركة منذ عام 2008 بعدد من عمليات الاستحواذ بشكل مباشر على حصص حاكمة لشركات مدرجة بالبورصة المصرية، ثم تلا ذلك استحواذات أخرى لشركات غير مقيدة بحصص مسيطرة.

ثم تقدمت الشركة مؤخرا بعروض استحواذ على حصص إضافية من أسهم خمس من شركاتها المقيدة من خلال مبادلة أسهم بقيمة تتعدى المليار جنيه بسابقة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، وبذلك بلغ إجمالي عدد عروض الشراء المقدمة من الشركة خلال الخمس سنوات السابقة إلى 9 عروض.



وفي إطار تمويل هذه الخطة الاستثمارية، قامت الشركة خلال السنوات الماضية بزيادة رؤس أموال الشركات بمبلغ يتخطى 6 مليارات جنيه، وذلك لتمويل التوسعات وزيادة تنافسيتها في السوق المصري.

وقد أثمرت جهود إدارة بايونيرز القابضة على تعظيم أصول الشركات التي تديرها لتصبح إحدى كبريات الكيانات الاستثمارية، حيث تدير المجموعة الآن أصولا تتعدى قيمتها الـ30 مليار جنيه.