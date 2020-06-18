"شاكر" تقلص خسائرها الفصلية بـ 88.5% إلى 3.3 مليون ريال

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي استطاعت أن تقلص خلاله خسائرها بنسبة 88.5%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن خسائرها بلغت 3.305 مليون ريال، مقابل 28.74 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة تقليص خسائرها إلى زيادة المبيعات بنسبة 12%، وتحسن حصة أرباح الشركات التابعة بمقدار 4.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع إجمالي الربح بمقدار 49.3 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل نسبة 49.5% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019.