"معدنية" تتكبد 7.46 مليون ريال خسائر بالربع الأول

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي زادت خلاله الخسائر إلى 7.46 مليون ريال.

وحققت الشركة زيادة في الخسائر نسبتها 3826% مقارنة بخسائر الربع المماثل من العام الماضي البالغة 190 ألف ريال.

وأشارت الشركة إلى أن أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة لانخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وتسجيل مخصص ديون مشكوك فيها وانخفاض الإيرادات الأخرى.