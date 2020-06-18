BP تجمع 11.9 مليار دولار من سندات هجينة بـ3 عملات

جمعت شركة BP نحو 11.9 مليار دولار من خلال إصدار سندات هجينة بـ3 عملات أصدرتها في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا.

وجمعت BP على الشكل الأتي: 5 مليارات دولار، و 4.75 مليار يورو، و1.25 مليار جنيه إسترليني.

موضوع يهمك تعتزم شركة BP البريطانية شطب مليارات الدولارات من قيمة أصولها بعد مراجعة افتراضات أسعار الطاقة على المدى الطويل مع تفشي... BP تعتزم شطب مليارات الدولارات من قيمة أصولها شركات

ويأتي إصدار السندات الهجينة بعد أيام من قرار شركة BP شطب 17.5 مليار دولار من قيمة أصولها وسط توقعاتها بأن جائحة كورونا ستخفف الطلب على الطاقة وستسرع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

يُذكر أن الشركة قد خفّضت توقعاتها لأسعار الطاقة على المدى الطويل بنحو 30%، إلى متوسط 55 دولارا للبرميل لخام برنت، و2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية لغاز Henry Hub من 2021 حتى 2050.

وتتوقع الشركة أن يكون للفيروس أثر دائم على الاقتصاد العالمي وكذلك على الطلب على النفط والغاز.