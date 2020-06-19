"جلف كيستون" تعتزم تسريح 40% من العاملين

قالت جلف كيستون بتروليوم اليوم الجمعة إنها ستخفض نحو 40 بالمئة من قوة العمل لديها إذ تكابد شركة إنتاج النفط المدرجة في لندن جراء هبوط أسعار النفط و"تقليص لبرنامج العمل" ناجم عن أزمة فيروس كورونا.



وقالت الشركة المشغلة لحقل شيخان في إقليم كردستان العراق، البالغ متوسط إنتاجه منذ بداية العام 37 ألفاً و232 برميلاً من النفط يومياً، إن عمليات التسريح تتضمن ما يزيد عن 60% من العاملين الأجانب.



وبلغ متوسط عدد العاملين والمتعاقدين لدى الشركة 407، بحسب أحدث تقرير سنوي للشركة، وفقا لوكالة "رويترز".



وقالت الشركة التي مقرها برمودا إنها تمضي على مسار تحقيق وفورات من نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية بما يتجاوز 20% في العام الجاري.



كما تتوقع جلف كيستون أن تبلغ النفقات التشغيلية لعام 2020 ما يتراوح بين 2.7 دولار و3.1 دولار للبرميل، انخفاضا من 3.9 دولار للبرميل في العام الماضي.