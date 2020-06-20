تسريب مواصفات Galaxy Note20 Ultra المرتقب من سامسونغ

كشف صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe عن بعض مواصفات أحد هواتف عائلة (غالاكسي نوت20) Galaxy Note20 المرتقبة من شركة سامسونغ.

ويُتوقع أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية عن طرازين من الهاتف، الأول هو القياسي باسم (غالاكسي نوت20)، والآخر أكبر منه باسم (غالاكسي نوت20 ألترا) بدلًا من (غالاكسي نوت20 بلس) كما في العام الماضي.

ووفقًا لحساب Ice Universe – الذي له سجل من التسريبات الدقيقة – فإن هاتف (غالاكسي نوت20 ألترا) سيحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 865بلس) من كوالكوم، كما سيقدم الهاتف حافات أضيق مقارنةً بسلفه (جالاكسي نوت10 بلس).

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وسيقدم الهاتف شاشة مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى دقة +QHD، وبخلاف هواتف (غالاكسي إس20)، فإن الهاتف سيدعم هاتين الميزتين معًا. كما تمتاز الشاشة بأنها ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالأبعاد، سيكون هاتف (غالاكسي نوت20 ألترا) أنحف بنحو 0.3 ميليمتر، في حين ستكون أبعاد ثقب الكاميرا الأمامية أصغر بنحو 1 ميليمتر. وبالمقارنة مع هاتف (غالاكسي نوت10 بلس)، ستكون حافات (غالاكسي نوت20 ألترا) أضيق بنحو 0.29 ميليمتر. أما الحافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق بنحو 0.4 ميليمتر.

يُشار إلى أن تقريرًا سابقًا ذكر أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هواتف (غالاكسي نوت20) مطلع شهر آب/ أغسطس القادم، وذلك إلى جانب ساعة ذكية جديدة، والجيل الثاني من هواتف سامسونغ القابلة للطي (غالاكسي فولد) Galaxy Fold.